Xiaomi Mi 11 Pro - ОБЛЕГЧЕНИЕ... 600 Мп камера от Samsung и iPhone SE 2020 окончательно похоронили

750

Поговорим о главных новостях: Xiaomi Mi 11 Pro будет выглядеть лучше, автономность iPhone SE 2020 все еще дно, а Samsung готовят свой огромный сенсор на 600 Мп.

Настала среда, а это значит, что пора сделать небольшую передышку и вспомнить о самых важных новостях недели, в чем вам поможет наш традиционный новостной выпуск. Новостей на этот раз скопилась целая гора – затронем самые интересные из них.

Не так давно на многие iPhone начала распространяться новая версия iOS 14.2. По «хорошей» традиции Apple, новая прошивка принесла с собой немало багов, и самый большой из них – заметное уменьшение времени автономной работы. Сильнее всего пострадал iPhone SE 2020, который и без того занимает последнюю строчку в нашей таблицы автономности. По отзывам реальных пользователей, после обновления некоторые экземпляры SE 2020 могут разряжаться на 50 процентов за полчаса. Хуже уже не придумаешь. Теперь юзерам придется ждать фикс.

Samsung продолжает разработку сенсора камеры на 600 Мп. Пока что затея находится в стадии тестирования – на данный момент сам сенсор получается настолько огромный, что при его установке блок камеры будет выпирать на 22 миллиметра. Компания не унывает и планирует уменьшить размеры объектива в ближайшем будущем.

Последним «хайлайтом» станет еще один возможный дизайн тыльной стороны Mi 11. Как вы можете знать, рендеры нового флагмана от Xiaomi, выложенные на прошлой неделе, собрали не самые положительные отзывы. Новые же рендеры пока только рассылаются по страницам инсайдеров и самым ярым фанатам. Но все-таки нужно отметить, что горизонтальный блок основной камеры смотрится хотя бы самобытно и необычно, нежели привычный вертикально-квадратный.

Не забывайте о том, что в ролике гораздо больше интересностей. Приятного просмотра!

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿﻿

https://andro-news.com/news/vivo-x60-vyydet-do-konca-dekabrya-eto-utverzhdaet-izvestnyy-insa.html Vivo X60 выйдет до конца декабря – это утверждает известный инсайдер(в Адм. панель)