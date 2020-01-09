Xiaomi Mi 8 получает глобальное стабильное обновление до Android 10
Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии операционной системы от Google. На этот раз Android 10 получил флагман 2018 года Xiaomi Mi 8. Причем речь идет о стабильной и глобальной сборке MIUI 11, которая начала приходить на эту модель.
Обновление получило номер MIUI V11.0.1.0.QEAMIXM, весит 1,9 Гб и включает в себя декабрьский патч безопасности. С приходом апдейта пользователи получат все фишки, присущие Android 10, включая общесистемную темную тему, улучшенное управление месторасположением, повышенный уровень безопасности и прочие фишки.
Полный перечень изменений выглядит так:
- стабильная версия MIUI на базе Android 10;
- заплатка безопасности за декабрь 2019 года;
- повышение безопасности системы;
- исправлена ошибка с открытием настроек уведомлений;
- оптимизирован значок безопасности локализованных платежей (Индия).
Приход обновления будет происходить поэтапно, постепенно охватывая все больше устройств по всему миру.
Напомним, что Xiaomi Mi 8 обладает Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,21 дюйма разрешением 2248х1080 точек, чипом Snapdragon 845, 6 Гб оперативки, аккумуляторной батареей емкостью 3400 мАч и быстрой 18-ваттной зарядкой. В арсенале устройства селфи-модуль на 20 Мп и сдвоенная основная камера на 12 Мп + 12 Мп. Вышел смартфон с предустановленной MIUI 10 на основе Android 8.1 Oreo.
Источник: piunikaweb.com
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