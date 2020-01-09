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Xiaomi Mi 8 получает глобальное стабильное обновление до Android 10

09.01.2020 1818 3

Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии операционной системы от Google. На этот раз Android 10 получил флагман 2018 года Xiaomi Mi 8. Причем речь идет о стабильной и глобальной сборке MIUI 11, которая начала приходить на эту модель.

 

Xiaomi Mi 8 получает глобальное стабильное обновление до Android 10 – фото 1


Обновление получило номер MIUI V11.0.1.0.QEAMIXM, весит 1,9 Гб и включает в себя декабрьский патч безопасности. С приходом апдейта пользователи получат все фишки, присущие Android 10, включая общесистемную темную тему, улучшенное управление месторасположением, повышенный уровень безопасности и прочие фишки.

 

Xiaomi Mi 8 получает глобальное стабильное обновление до Android 10 – фото 2


Полный перечень изменений выглядит так:

  • стабильная версия MIUI на базе Android 10;
  • заплатка безопасности за декабрь 2019 года;
  • повышение безопасности системы;
  • исправлена ошибка с открытием настроек уведомлений;
  • оптимизирован значок безопасности локализованных платежей (Индия).


Приход обновления будет происходить поэтапно, постепенно охватывая все больше устройств по всему миру.


Напомним, что Xiaomi Mi 8 обладает Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,21 дюйма разрешением 2248х1080 точек, чипом Snapdragon 845, 6 Гб оперативки, аккумуляторной батареей емкостью 3400 мАч и быстрой 18-ваттной зарядкой. В арсенале устройства селфи-модуль на 20 Мп и сдвоенная основная камера на 12 Мп + 12 Мп. Вышел смартфон с предустановленной MIUI 10 на основе Android 8.1 Oreo.


Источник: piunikaweb.com



Xiaomi Mi 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Igor Hodakovski
нет ничего
09.01.2020 21:27
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C2H5OH
очередной фейк. сначала типа Mi9t получила Андроид 10 , теперь Mi8. Нет никаких 10 андроид ов .
09.01.2020 21:25
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Тимофей Головин
Я ждал
09.01.2020 19:34
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Xiaomi Mi 8 получает глобальное стабильное обновление до Android 10