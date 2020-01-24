Xiaomi Mi A3 и Redmi Note 8 Pro получили поддержку TWRP

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TWRP теперь официально доступен для Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi A3. Это хорошая новость для тех пользователей и гиков, которые предпочитают устанавливать на смартфоны программное обеспечение, прошивки, ядра и многое другое. TWRP придет на помощь, казалось бы, в безвыходной ситуации. Например, если мобильник перестал загружаться, можно восстановить систему из резервной копии, со всеми утилитами и настройками.





Установить TWRP для Redmi Note 8 Pro





Установить TWRP для Xiaomi Mi A3





Напомним, что премьера Redmi Note 8 Pro состоялась в августе прошлого года. Смартфон оснастили 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4500 мАч, восьмиядерным чипом Helio G90T, 6/8 Гб оперативки и флеш-модулем на 64/128 Гб. Имеется фронталка на 20 Мп, четырехмодульная основная камера: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





Xiaomi Mi A3 увидел свет летом 2019 года и его главная фишка стоковый Android без «примесей» MIUI. Обладает аппарат чипом Snapdragon 665, батарейкой на 4030 мАч, AMOLED-дисплеем разрешением 1560х720 пикселей и селфи-камерой на 32 Мп. На тыльной стороне имеется тройная камера на 48 Мп + 8 М + 2 Мп. Есть быстрая 18-ваттная зарядка и поддержка Bluetooth 5.0.









Источник: xda-developers.com



