Xiaomi Mi Airdots Pro 2 и Xiaomi Air 2 SE: для тех, кто хочет беспроводные наушники за недорого

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В наши дни все большую популярность обретают беспроводные наушники. Приобрести их стоит хотя бы потому, что они лишены проводов. Это позволяет не беспокоиться о перетирающихся и запутанных кабелях, переходниках и штекерах. А если вы любитель пробежек или тренировок, то с беспроводной гарнитурой вам будет комфортнее заниматься.

Сегодня на рынке предостаточно различных беспроводных наушников, на различный бюджет и вкус. В портфолио Xiaomi есть несколько популярных моделей беспроводных наушников, которые ценят за оптимальное соотношение цены и качества. Среди них Xiaomi Mi Airdots Pro 2 и есть все шансы стать популярными у Xiaomi Air 2 SE, анонс которых состоялся совершенно недавно. Сегодня есть возможность прикупить эти беспроводные гарнитуры со скидкой, а также есть шанс немного сэкономить на приобретении смарт-часов Amazfit Bip Lite.

Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip Lite

Характеристики: 1.2" Gorilla Glass, Bluetooth 4.0, 190 мАч, черные

Цена: $28,86 - https://lite.al/6xUD6c

Промокод "DH40All"

Беспроводные наушники Xiaomi Mi Airdots Pro 2

Характеристики: TWSEJ02JY, Bluetooth 5.0, ENC, LHDC, микрофон, белые

Цена: $39,99 - https://lite.al/uz-Tw0

Промокод "DH40All"

Беспроводные наушники Xiaomi Air2 SE

Характеристики: TWSEJ04WM, Bluetooth 5.0, драйверы 14.2 мм, микрофон, белые

Предложение для РФ

Цена: $23 - https://lite.al/9MLup

Скидка продавца $2.0 + промокод "MAYPLUS"