Xiaomi Mi Band 4 и другие устройства по самой выгодной цене

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Не редки случаи, когда интернет-магазины становятся привлекательным местом для шопинга благодаря скидкам и распродажам. Они бывают тотальными и распространяются на большой ассортимент товаров, а бывает точечные и продавцы режут ценники на отдельные продукты.

Если вы находитесь в поиске чего–то стоящего и хотите максимально сэкономить на покупках, то предлагаем обратить внимание на подборку из трех устройств, которые временно сбросили в цене.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Характеристики: 0.95" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, микрофон, 135 мАч, черный

Цена: $18,25 - https://lite.bz/WLl3AF

Промокод "DHDeals5"

Беспроводная музыкальная колонка Anker Soundcore

Характеристики: A3106, 12Вт (2*6Вт), 200 мАч, IPX5, черная

Цена: $20,37 - https://lite.al/ISozD

Промокод "MAY10UD"

Робот-пылесос Xiaomi 1C

Характеристики: STYTJ01ZHM, CortexTM-A7 + Mali 400, мощность 2500Па, Mi Home, 2400 мАч, резервуар для сбора пыли 600 мл, резервуар для воды 200 мл, цвет белый

Предложение для РФ

Цена: $191,04 - https://lite.bz/wR3VD

Промокод "LIVE10000"