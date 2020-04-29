Xiaomi Mi Band 4 и другие устройства по самой выгодной цене
Не редки случаи, когда интернет-магазины становятся привлекательным местом для шопинга благодаря скидкам и распродажам. Они бывают тотальными и распространяются на большой ассортимент товаров, а бывает точечные и продавцы режут ценники на отдельные продукты.
Если вы находитесь в поиске чего–то стоящего и хотите максимально сэкономить на покупках, то предлагаем обратить внимание на подборку из трех устройств, которые временно сбросили в цене.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Характеристики: 0.95" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, микрофон, 135 мАч, черный
Цена: $18,25 - https://lite.bz/WLl3AF
Промокод "DHDeals5"
Беспроводная музыкальная колонка Anker Soundcore
Характеристики: A3106, 12Вт (2*6Вт), 200 мАч, IPX5, черная
Цена: $20,37 - https://lite.al/ISozD
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Робот-пылесос Xiaomi 1C
Характеристики: STYTJ01ZHM, CortexTM-A7 + Mali 400, мощность 2500Па, Mi Home, 2400 мАч, резервуар для сбора пыли 600 мл, резервуар для воды 200 мл, цвет белый
Предложение для РФ
Цена: $191,04 - https://lite.bz/wR3VD
Промокод "LIVE10000"
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