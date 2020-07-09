Xiaomi Mi Band 5: дата глобального релиза, цена и что с поддержкой NFC

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Скоро уже можно будет отмечать один месяц с момента анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Гаджетом уже активно торгуют в Китае, а до глобального рынка он доберется в июле. До сегодняшнего дня компания ограничилась лишь объявлением месяца, на который придется глобальный релиз носимого устройства. А теперь она назвала и точную дату —15 июля.

Цена в Европе и извечная тема «что с NFC»

На этот день производитель назначил презентацию, где помимо Xiaomi Mi Band 5 он планирует показать ТВ-приставку Xiaomi Mi TV Stick и электросамокат. Португальский магазин компании уже успел отметиться оглашением цены на фитнес-браслет и ТВ-приставку. Ценник у них будет идентичный — 39,99 евро.

Одновременно с этой информацией в сеть слили фото розничной коробки фитнес-браслета. Ее изучение позволило узнать, что глобальная версия будет именоваться Xiaomi Mi Smart Band 5. Такой нейминг был предсказуем. А вот отсутствие поддержки NFC может стать огромным разочарованием. Источник утверждает, что в описании глобальной версии отсутствуют чип для бесконтактных платежей и датчик измерения уровня кислорода в крови, а также не упомянута поддержка голосового помощника Alexa.

Надежду не теряем

Стоит сказать, что ничего не мешает компании вывести за пределы Китая две версии фитнес-браслета: с NFC или без него. Также не исключен вариант включения этого чипа исходя из региона продаж, как поступили и в случае с Xiaomi Mi Smart 4, который в России доступен с NFC.

Напомним также, что в сети появлялись слухи о возможном выходе Xiaomi Mi Band 5 Pro и Mi Band 5 Lite, которые могут отличаться функциональностью и набором датчиков.

Источники: notebookcheck, notebookcheck

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