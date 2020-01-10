Xiaomi Mi Band 5 приписывают две важнейших фишки

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Уже немало тех, у кого на запястье есть счетчик шагов и датчик сердечного ритма. Мы говорим о фитнес-браслетах, которыми обзавелось немало пользователей. Среди них довольно большая армия тех, кто отдал предпочтение гаджетам Mi Band от Xiaomi.





Как эффективные и полезные фитнес-помощники носимые устройства Xiaomi зарекомендовали себя хорошо. Но многие хотели бы, чтобы они не только были яркими представителями фитнес-сообщества, но и предлагали ряд полезных функций. Например, имели в своем арсенале NFC. И пусть у Xiaomi Mi Band 4 есть версия с NFC, но она актуальна только для рынка Китая, а на глобальном рынке — вещь бесполезная.





Но инсайдеры вселяют надежду, что все изменится с приходом Xiaomi Mi Band 5. Так, техно-шпионы обещают, что новое поколение фитнес-трекера получит дисплей, чья диагональ увеличится до 1,2 дюйма. Но главный сюрприз — модуль NFC в глобальной версии. Более того, есть вероятность, что новое поколение фитнес-браслета получит поддержку Google Pay и можно будет совершать платежи бесконтактным способом.





По слухам, Huami все же получила заказ от Xiaomi на производство Mi Band 5. Премьера новинки может состояться в июне и ценник на нее будет в районе $26 в Китае.





Источник: techradar.com







