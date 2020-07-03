Xiaomi Mi Band 5 Pro: еще один гаджет для здоровья от компании?

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Практически сразу после выхода Xiaomi Mi Band 5 по сети прокатился слух, что компания может представить еще две версии: лайт и «прошку» с кодовыми именами «Kongming Lite» и «Kongming Pro». Сама компания хранит молчание по этому вопросу, а вот инсайдеры продолжают находить подтверждения возможного выхода Xiaomi Mi Band 5 Pro.

Откуда вести

Первые «следы» Pro-версии были найдены в приложении Mi Wear, а теперь их обнаружили в другой программе Mi Fit. Именно там засветился фитнес-трекер с кодовым именем Kongming Pro, который может выйти на рынок как Xiaomi Mi Band 5 Pro. Одним из предположений было, что никакого нового браслета компания не представит, а это лишь кодовое имя глобальной версии гаджета с чипом NFC.

Но фишка в том, что для китайских версий фитнес-трекера Xiaomi использует кодовые имена Kongming, тогда как глобальные вариации она именует York. Это лишний раз может указывать на то, что компания может выпустить Pro-версию носимого гаджета с ориентиром на внутренний рынок.

Увы, какой-то ясности о характеристиках устройства и времени его выхода нет. Единственное, что удалось выудить, так это то, что Kongming Pro или Xiaomi Mi Band 5 Pro получит поддержку NFC.

Источник: gizmochina

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