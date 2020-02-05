Xiaomi Mi Mix 2020 — преемник Xiaomi Mi Mix 3?

1946

В прошлом году Xiaomi Mi Mix 3 не обрел преемника, компания решила впечатлить концептуальным Mi Mix Alpha, который, несмотря на все обещания, так и не появился в продаже. Возможно, всему виной проблемы с лицензированием названия «четверки», а, возможно, не хватило оригинальных идей для еще одного имиджевого устройства.





Судя по комментариям топ-менеджеров компании, которые они дали в конце прошлого года, оставалась надежда, что выход Xiaomi Mi Mix 4 отложили до лучших времен. Есть вероятность, что в этом году новинка все же увидит свет, но в очередной раз производитель внесет коррективы в название устройства.

В пользу такого развития событий высказался один из китайских сетевых информаторов. По его словам, новинка может дебютировать как Mi Mix 2020. Среди отличительных черт устройства он называет фирменную ультрабыструю зарядку Super Charge Turbo мощностью 100 Вт и дисплей с частотой обновления 120 Гц.





Повышенной кадровой частотой уже никого не удивишь, а вот новой технологией быстрой зарядки компания может наделать шума. Буквально вчера вице-президент компании и по совместительству глава Redmi Лю Вейбинг сообщил о том, что новая технология готова к пробному серийному производству и в ближайшем будущем она может найти свое применение в смартфонах. Правда, есть еще несколько технических моментов требующих доработки.





Источник: notebookcheck.net







