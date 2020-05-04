Xiaomi Mi Mix 4 все же выйдет?

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Для Xiaomi линейка Mi Mix является плацдармом для обкатки новых технологий. На примере этих устройств компания пробует различные разработки и оценивает, зашли ли они пользователям. Но в прошлом году Xiaomi заигралась в новации, анонсировав концептуальный Mi Mix Alpha. Смартфон так и не добрался до прилавков магазинов, а пользователи начали гадать, стоит ли ждать появления Xiaomi Mi Mix 4.

Инсайдеры уверены, что преемник Xiaomi Mi Mix 3 дебютирует и, возможно, произойдет это достаточно скоро. О том, что в серии Mi Mix что-то затевается, подтверждает активация аккаунта с одноименным названием в сети Weibo.

А закреплена учетная запись за Xiaomi Technology Co.Ltd. Сам аккаунт не пополнялся новыми постами с 8 ноября 2019 года и его активация может означать, что грядет анонс очередной модели в рамках этой серии.

Не остались в стороне и инсайдеры, которые принялись строить прогнозы о том, каким будет Xiaomi Mi Mix 4. Они предполагают, что помимо базовой версии свет увидит и Mi Mix 4 Pro. Обе модели могут получить 2К-дипслеи с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, быструю зарядку мощностью до 100 Вт и фирменную оболочку MIUI 12.

Источник: mydrivers