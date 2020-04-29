Xiaomi Mi Note 10 Lite: цена и подробные характеристики

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Определенно Xiaomi Mi Note 10 стал удачным для компании смартфоном о совокупности характеристик. И теперь компания находится в одном шаге от премьеры его лайт-версии. Уже завтра состоится анонс Xiaomi Mi Note 10 Lite, и мы узнаем, насколько упрощения в итоге повлияли на ценник смартфона. Сегодня благодаря ресурсу 91mobiles предлагаем взглянуть на предполагаемые спецификации новинки.

Добыть необходимые сведения помог известный индийский инсайдер Ишан Агарвал, а взял он их с российской площадки онлайн-коммерции. О каком именно ритейлере идет речь, сказано не было.

Сообщается, что Xiaomi Mi Note 10 Lite получит AMOLED-дисплей диагональю 6,47 дюйма разрешением 2340х1080 точек, процессор Snapdragon 730G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Работать он станет под управлением MIUI 11 на базе Android 10.

Смартфону приписывают батарейку на 5260 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, селфи-камеру на 32-мегапикселя, основную камеру 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный датчик) + 5 Мп (для макросъемки) + 2 Мп (датчик глубины). Обещан порт USB Type-C, чип NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi и наэкранный сканер отпечатков пальцев. Весит аппарат 208 грамм при габаритах 157,8х74,2х9,67 мм.

Если эти сведения достоверны, то главное отличие лайт-версии от Xiaomi Mi Note 10 станет только камера с четырьмя сенсорами. Если у старшего собрата главный датчик на 108 Мп и ширик на 20 Мп, то у упрощенной версии датчики на 64 Мп и 8 Мп соответственно. Телеобъектива нет, а предложили датчик глубины и разрешение модуля для макросъемки увеличили до 5 Мп против 2 Мп у Mi Note 10. Продавать Xiaomi Mi Note 10 Lite обещают за 24 495 руб. ($334).

Источник: 91mobiles