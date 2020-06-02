Xiaomi Mi Note 10 Lite и Redmi Note 9: покупаем и экономим

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В последние годы цены на электронику радуют все реже, а поводов для огорчения преподносят все больше. Связано это с курсом отечественных валют и подорожанием самих устройств. Причем в равной степени это касается как премиальных моделей, так и бюджетников. В этих условиях на первый план выходит вопрос: есть ли варианты сэкономить и приобрести гаджеты как можно дешевле?

Самый очевидный способ сэкономить — покупать в интернет-магазинах. И конечно же, стоит дождаться скидок или раздачи промо-кодов. Главная проблема хороших скидок заключается в том, что они появляются тогда, когда этого захотел продавец. И по времени это не всегда совпадает с вашим решением приобрести новенький гаджет. Поэтому к данной реальности приходится подстраиваться и действовать по ситуации. А мы со своей стороны поможем вам быть в курсе актуальных скидок.

Смартфон Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC

Версия: Global 3/64 Гб, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $164 - https://lite.al/lxLzo

Промокод "NOTE95"

Версия: Global 4/128 Гб, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $179 - https://lite.al/hKqIUW

Промокод "NOTE940"

$179,99 - https://lite.bz/PCsnh

Промокод "summer100"

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Характеристики: Snapdragon 730, 6.47" AMOLED, MIUI 11, аккум. 5260 мАч, NFC

Версия: 6/64 Гб, PURPLE/BLACK/WHITE

Цена: $279,99 - https://lite.al/LtiB7L

Промокод "FE647A18"

Версия: 6/128 Гб, PURPLE/BLACK/WHITE

Цена: $289,99 - https://lite.al/bnNiYo

Промокод "FE647A18"

Версия: 8/128 Гб, PURPLE/BLACK/WHITE

Цена: $299,99 - https://lite.al/nsSY-G

Промокод "FE647A18"

Беспроводные наушники Oppo Enco Free

Характеристики: ETI02, Bluetooth 5.0, Type-C, аккум. наушника/кейса - 31мАч/410мАч, IPX4

Предложение для РФ

Цена: $56,16 - https://lite.bz/MdOVv

Промокод "BEINPLUS"