Xiaomi Mi Note 10 Lite: смотрим рендеры и узнаем дату премьеры

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Redmi Note 9S добрался до России и версию с 4/64 Гб будут предлагать с 30 апреля по цене 17 990 рублей в официальном магазине компании. А пока мы ждем анонс Redmi Note 9, пришла информация о скором дебюте Xiaomi Mi Note 10 Lite. В сети уже ходили разговоры о желании компании выпустить лайт-версию первого смартфона с 108 Мп датчиком. И, его дебют состоится 30 апреля.





Кроме того, в форуме Mi Community появились рендеры, на которых изображен Xiaomi Mi Note 10 Lite. Они демонстрируют, что компания отошла от практики предлагать единый дизайн-код в рамках одной линейки. Серьезное различие — оформление основной камеры. В лайт-версии она на модный манер выполнена в форме прямоугольной площадки, куда вместили несколько датчиков изображения и двойную светодиодную вспышку. Спереди дисплей с изогнутыми краями и небольшим вырезом под фронталку.









По имеющимся сведениям, Xiaomi Mi Note 10 Lite должен предложить AMOLED-дисплей диагональю 6,47 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 730G, аккумулятор емкостью 5260 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.





Смартфону приписывают дисплейный сканер отпечатков пальцев, фирменную оболочку MIUI 11 на основе Android 10 и в основной камере главный датчик будет на 64 Мп.

Источник: mi.com







