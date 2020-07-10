Xiaomi Mi Smart Band 4 стал самым популярным фитнес-трекером в мире

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Сегодня уже многие знают в чем предназначение фитнес-браслета. Одни используют его для оповещений, а другим он помогает мониторить физическую активность. В создании фитнес-трекеров особенно преуспела Xiaomi. Ее Mi Band стали хитами продаж и народными любимцами.

Самый продаваемый по итогам 9 месяцев

Вот и сейчас компания с гордостью сообщила о том, что Xiaomi Mi Smart Band 4 (Mi Band 4) стал самым продаваемым фитнес-трекером в мире. Подобный вывод сделан на основании отчета аналитиков компании Canalys, которые подсчитали все проданные гаджеты за период с 1 июля 2019 года по 1 апреля 2020 года. В числе конкурентов оказались такие браслеты как Huawei Band 4, Honor Band 5 и Fitbit Inspire HR.

Низкая цена и необходимый функционал сделали свое дело. Новинку особенно охотно раскупали на старте продаж и всего за 8 дней компании удалось продать 1 млн Mi Band 4. Удастся ли повторить успех предшественника Xiaomi Mi Band 5, узнаем позже.

А пока компания завершает последние приготовления к международному дебюту последнего поколения фитнес-браслета. На глобальный рынок он выйдет 15 июля и по последним данным, Xiaomi Mi Smart Band 5 лишен NFC и еще нескольких фич, которые ему приписывали.

Источник: notebookcheck