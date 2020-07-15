Xiaomi Mi Smart Band 5, Xiaomi Mi TV Stick и линейка Redmi 9 приходят в Европу

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Как и ожидалось, сегодня Xiaomi устроила масштабную презентацию, посвященную выходу ряда ее продуктов на глобальный рынок. В числе новинок оказалась мини TV-приставка Mi TV Stick, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5, Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C.

Приставка

Xiaomi Mi TV Stick — компактная приставка с габаритами 92,4х30,2х15,2 мм, внутри которой скрывается чип с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-450. В ее арсенале 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб постоянной, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, DTS, Dolby, Google Assistant и операционная система Android TV 9 с интегрированным Google Chromecast. В Европе Xiaomi Mi TV Stick будет доступна по цене 39,99 евро.

Трио линейки Redmi 9

Redmi 9A и Redmi 9C ранее были представлены в Малайзии и вот теперь они выходят на мировую арену. Старт продаж запланирован на конец июля и Redmi 9A будет доступен по цене 99 евро за версию с 2/32 Гб памяти. Что касается Redmi 9C то его будут предлагать в двух модификациях: 2/32 Гб — 119 евро и 3/64 Гб — 139 евро.

Напомним, что оба смартфона обладают 6,53-дюймовым дисплеем разрешением HD+, селфи-камерой на 5 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч и фирменной оболочкой MIUI 11 на основе Android 10. У Redmi 9A нет сканера отпечатков пальцев, чип Helio G25 и установили одиночную основную камеру на 13 Мп. Для Redmi 9C предложили процессор Helio G35, дактилоскопический датчик и тройную тыльную камеру 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Показали сегодня и Redmi 9, который обладает чипсетом Helio G80, дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340х1080 точек, батарейкой на 5020 мАч, фронталкой на 8 Мп и четверной камерой на тыльной стороне 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Младшая версия с 3/32 Гб будет доступна по цене 149 евро, а за старшую с 4/64 Гб запросили 169 евро.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Как и предсказывали на глобальный рынок новый фитнес-трекер компании выходит с именем Xiaomi Mi Smart Band 5. Увы, все прогнозы сбылись. По своим функциональным возможностям глобальный вариант ничем не отличается от китайского. Более того, версия с модулем NFC на данный момент остается эксклюзивом для рынка Китая. Не добавили тут и поддержку голосового помощника Alexa. В Европе Xiaomi Mi Smart Band 5 будут продавать по цене 39,99 евро, но на старте продаж 20 июля его можно будет купить со скидкой 5 евро.

Xiaomi Mi Smart Band 5 предлагает 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 126х29 точек, датчик сердечного ритма, мониторинг стресса и качества сна в течение 24 часов, 11 типов тренировок, режим отслеживания здоровья женщин, 512 КБ ОЗУ, 16 МБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 125 мАч, поддержку Bluetooth 5.0 BLE и магнитную зарядку.

Источник: mi.clobal