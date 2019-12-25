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Xiaomi MIIW Elite Keyboard: механическая клавиатура с голосовым вводом текста

25.12.2019 940 0

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin встречается немало интересных вещей. Среди последних любопытных новинок — компактная механическая клавиатура MIIW Elite с функцией голосового набора.

 

Xiaomi MIIW Elite Keyboard: механическая клавиатура с голосовым вводом текста – фото 1


Толщина клавиатуры составила всего 7,8 мм, и ее раскладка включает в себя 85 клавиш. За активацию голосового ввода текста отвечает кнопка Voice Key, которую необходимо длительно удерживать для преобразования голоса в текст, а расположилась она между клавишами Alt и Ctrl. При желании для Voice Key можно задать выполнение дополнительных команд. Например, можно узнавать курс валют и прогноз погоды, а также активировать приложения.


Подключение клавиатуры к компьютеру осуществляется посредством Bluetooth-соединения или можно использовать комплектный USB-передатчик. Кроме того, есть версия MIIW Elite без фишки с голосовым вводом текста.

 

Xiaomi MIIW Elite Keyboard: механическая клавиатура с голосовым вводом текста


MIIW Elite Keyboard появится в продаже 25 февраля и за продвинутую версию запросят $42, тогда как обычный вариант обойдется в $25 и старт продаж его намечен на 11 марта. Пользователи смогут выбрать не только вариации в белом или черном цветах, но есть и более веселенькая и креативная розовая расцветка.


Будет ли MIIW Elite Keyboard доступна за пределами Китая, неизвестно. В любом случае, скорее всего, фишка с голосовым набором текста вещь бесполезная на глобальном рынке.


Источник: news.mydrivers.com



Xiaomi MIIW Elite Keyboard Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.12.2019

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Xiaomi MIIW Elite Keyboard: механическая клавиатура с голосовым вводом текста