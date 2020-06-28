Xiaomi может стать рекордсменом по скорости быстрой зарядки

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В марте прошлого года Xiaomi решила впечатлить падкую на цифры аудиторию, продемонстрировав технологию быстрой зарядки 100W Super Charge Turbo. Ей под силу зарядить полностью разряженный аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Но дальше демонстрации новой технологии дело не пошло и на сегодняшний день она не нашла своего применения в коммерческом устройстве.

Самая быстрая зарядка на рынке

Теперь же китайские инсайдеры уверяют, что именно Xiaomi будет первой компанией, которая покажет смартфон с ультрабыстрой зарядкой на 100 Вт. Но вот какая модель первой предложит эту фичу, достоверной информации нет.

Почти наверняка ее обладателем должен стать смартфон флагманского уровня, поэтому некоторые склонны предполагать, что 100-ваттная зарядка дебютирует в Xiaomi Mi Mix 4. Сам смартфон могут представить в августе нынешнего года, но это лишь слухи, которые нуждаются в подтверждении.

Скепсис

Нам остается только наблюдать за тем, хватит ли Xiaomi сил, умения и ресурсов, чтобы первой в отрасли предложить 100-ваттную быструю зарядку. Будет интересно увидеть, как компания решит вопрос с безопасностью и отводом тепла, а также насколько быстро новая технология будет «убивать» аккумулятор смартфона.

Источник: mydrivers

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