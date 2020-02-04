Xiaomi: мы будем первыми. Snapdragon 865 дебютирует в нашем смартфоне

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Xiaomi любит быть в чем-то первой и ставить рекорды. Так, компания первой вывела на рынок смартфон с 108 Мп камерой и первой предложила беспроводное зарядное устройство мощностью 30 Вт. В ближайшей перспективе — первой выпустить на рынок смартфон с Snapdragon 865.

О том, что пионером на рынке с новой аппаратной платформой будет Xiaomi, мы слышим не первый раз. В конце прошлого года об этом заявил глава компании Лэй Цзюнь, а теперь серьезность намерений подтвердил президент Лин Бин. Он утверждает, что Xiaomi первой выпустит флагман с Snapdragon 865.

Нет сомнений, что первенцем станет Xiaomi Mi 10 и, возможно, амбиции компании основаны на том, что флагман должен поступить в продажу раньше флагманов серии Samsung Galaxy S20.

Анонс южнокорейских флагманов состоится 11 февраля, а в продажу они должны поступить 6 марта. Тогда как, по слухам, Xiaomi Mi 10 представят 13 февраля и уже 14 февраля стартуют его продажи. Есть и предсказания, что анонс новинки Xiaomi устроит 11 февраля за несколько часов до премьеры Galaxy S20.

Кроме того, сообществу XDA Developers, которое регулярно «потрошит» прошивки, удалось найти в ПО информацию, указывающую на то, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получат в основной камере датчик на 108 Мп. Скорее всего речь идет о Samsung ISOCELL Bright HMX. Было также найдено подтверждение, что новинки базируются на Snapdragon 865 и работают на Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Источник: gizmochina.com