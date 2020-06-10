Xiaomi набирает команду бета-тестеров для MIUI 12 Global ROM: список моделей

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Xiaomi начала программу отбора пользователей для тестирования глобальной версии прошивки MIUI 12. Прием заявок пройдет с 10 по 26 июня. Стать тестировщиком могут желающие опробовать новую версию фирменной оболочки и пройдут регистрацию в качестве участника. Для этого предстоит выполнить ряд условий.

Условия

Прежде всего, необходимо быть владельцем любого из этих смартфонов: Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и Poco F1. Во-вторых, нужно заполнить и отправить форму до 16 июня, а также быть участником группы в Telegram. А все условия набора бета-тестеров вы найдете здесь.

MIUI 12

Напомним, что премьера глобальной версии MIUI 12 состоялась в апреле нынешнего года. Всего компания планирует обновить 47 устройств, а первыми новую итерацию фирменного интерфейса получили Xiaomi Mi 9/Mi 9T/Mi 9T Pro и Redmi K20/K20 Pro.

Разработчики MIUI 12 считают ее одной из красивых и сбалансированных оболочек, где в приоритетах конфиденциальность и безопасность. Пользователи получили расширенные настройки приватности, могут отслеживать и контролировать за теми разрешениями, которые получают приложения. Еще глубже в систему интегрировали ночной режим, обновили жесты навигации, звонилку и приложение погоды, а также многим зашли новые динамические обои.

Источник: in.c.mi