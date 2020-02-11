Xiaomi намерена бомбардировать рынок тремя новыми смартфонами

1991

В прошлом году чипмейкер MediaTek анонсировал новое семейство мобильных чипов Dimensity, которые созданы с ориентиром на 5G-смартфоны. Первым представителем новой серии стал флагманский 7-нанометровый Dimensity 1000, который по уровню производительности обходит чипы 700 серии Snapdragon. Чуть позже к нему примкнул среднего уровня Dimensity 800.









Новые однокристальные системы получились любопытными и интерес к ним начали проявлять целый ряд китайских производителей. Среди них и Xiaomi. Компания готовит три смартфона на базе новых процессоров, а сообщил об этом главный редактор издания XDA-Developers Мишааль Рахман.

Похоже, что необходимые подсказки удалось найти в прошивке MIUI. О характеристиках смартфонов практически ничего неизвестно. Но, судя по кодовым именам, сама Xiaomi считает, что они громко заявят о себе на рынке и произведут эффект разовравшейся бомбы. Иначе как трактовать то, что производитель придумал для новинок столь громкие кодовые названия «bomb», «pre-bomb» и «atom».









С какими именами новинки дебютируют на рынке и когда может состояться анонс, сведений нет. Сейчас у компании есть дела поважнее — анонс флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Prо.





Источник: twitter.com







