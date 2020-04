Xiaomi нашла повод потроллить Huawei

1984

Выезжать за счет других и троллить — конкурентов обычная практика в мире технологий. Мы не раз видели то, как одни пытаются самоутвердиться за счет хейта конкурентов. Xiaomi, которая отчаянно рвется в премиум, решила уколоть Huawei.

Компания посчитала, что упаковка флагмана Xiaomi Mi 10 Pro отличное место, чтобы подчеркнуть достоинства своего продукта на фоне конкурентов. Бить решено не по техническим характеристикам, а по программным продуктам. На коробку с флагманом Xiaomi нанесла надпись «with easy access to the Google apps you use most», что означает, что смартфон предлагает комфортный доступ к наиболее популярным сервисам Google.

«Трогательно», что компания вдруг неожиданно решила напомнить о предустановленных Google‑сервисах. Многие посчитали, что истинные мотивы Xiaomi отнюдь не заключаются в том, чтобы акцентировать внимание на преимуществах продукта компании, а в желании поддеть оппонента в лице Huawei. Компания решила «пройтись» по больному — отсутствию на новых смартфонах Huawei сервисов от Google.

Принесет ли такой подход свои плоды и проникнутся ли пользователи симпатией к флагману Xiaomi Mi 10 Pro, покажет время. Но, учитывая то, что эту модель предлагают в Европе по цене 1000 евро, такая ценовая политика компании отнюдь не способствует повышению спроса на флагман. И вряд ли хейт конкурента сделает покупку Xiaomi Mi 10 Pro более рациональным вложением.

Источник: gizmochina

Анонс Redmi Band: доступный фитнес-трекер за $14

Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery