Где купить дешевле?

Xiaomi нашла повод потроллить Huawei

05.04.2020 1984 7

Выезжать за счет других и троллить — конкурентов обычная практика в мире технологий. Мы не раз видели то, как одни пытаются самоутвердиться за счет хейта конкурентов. Xiaomi, которая отчаянно рвется в премиум, решила уколоть Huawei.

 

Xiaomi нашла повод потроллить Huawei – фото 1

 

Компания посчитала, что упаковка флагмана Xiaomi Mi 10 Pro отличное место, чтобы подчеркнуть достоинства своего продукта на фоне конкурентов. Бить решено не по техническим характеристикам, а по программным продуктам. На коробку с флагманом Xiaomi нанесла надпись «with easy access to the Google apps you use most», что означает, что смартфон предлагает комфортный доступ к наиболее популярным сервисам Google.

 

«Трогательно», что компания вдруг неожиданно решила напомнить о предустановленных Google‑сервисах. Многие посчитали, что истинные мотивы Xiaomi отнюдь не заключаются в том, чтобы акцентировать внимание на преимуществах продукта компании, а в желании поддеть оппонента в лице Huawei. Компания решила «пройтись» по больному — отсутствию на новых смартфонах Huawei сервисов от Google.

 

Xiaomi нашла повод потроллить Huawei – фото 2

 

Принесет ли такой подход свои плоды и проникнутся ли пользователи симпатией к флагману Xiaomi Mi 10 Pro, покажет время. Но, учитывая то, что эту модель предлагают в Европе по цене 1000 евро, такая ценовая политика компании отнюдь не способствует повышению спроса на флагман. И вряд ли хейт конкурента сделает покупку Xiaomi Mi 10 Pro более рациональным вложением.

 

Источник: gizmochina

 

Анонс Redmi Band: доступный фитнес-трекер за $14

 

﻿Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery﻿

Xiaomi Xiaomi Mi 10 Pro Huawei Huawei P40 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 7
 
Ореховый Сифака
Грешно их пинать, они и так уже на самом дне.
05.04.2020 11:53
Ответить
MVD
Сообщай о всех своих мыслительных потугах почаще,ведь не всем как вам солитерной рыбкой на поверхности плавать^^
Ну а Сяоми красавцы,че, опустились уже до уровня троллинга тех,с кого они слизивывали дизайны и даже целые моледели^^
05.04.2020 13:04
Ответить
Vitalii Safronov
Huawei он и в Африке Huawei,Xiaomi с ним рядом не стоит
05.04.2020 11:28
Ответить
Donald Trump
Да, хуавей для Африки самое то!)))
05.04.2020 12:39
Ответить
Евгений БЕСТ
Vitalii Safronov, и не говори. ГОВНО оно и в Африке - Говно.
05.04.2020 14:13
Ответить
Фанатик Сяомы
Он максимум 700$ можете стоить, но не 1200$
05.04.2020 09:51
Ответить
Igor “Barlacuda” Ivanov
Фанатик Сяомы, именно!
05.04.2020 10:26
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi нашла повод потроллить Huawei