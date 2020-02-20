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Xiaomi нашла способ объединить SIM карту и карту памяти

20.02.2020 491 1

Сегодня многие производители в своих смартфонах предлагают поддержку карт памяти, но достигается это за счет гибридного слота. Это означает, что пользователь оказывается перед выбором, использовать две SIM-карты либо предпочесть одну симку и карту microSD. Далеко не всем нравится такой компромисс, и они хотели бы видеть полноценный слот для карт памяти.

 

Xiaomi нашла способ объединить SIM карту и карту памяти – фото 1


У Xiaomi есть свой вариант решения этой проблемы. Тем более, что в эпоху 5G объемы хранящихся данных возрастут. Компания получила патент на SIM-карту с поддержкой 5G, которая также может выступать в качестве накопителя данных. Судя по патентной документации, это будет гибрид или сэндвич, где на одной стороне расположится симка, а на другой — карта microSD.

 

Xiaomi нашла способ объединить SIM карту и карту памяти


Сама идея не нова и в 2019 году аналогичное решение представила китайская компания Ziguang. Правда, на данный момент она так и не была реализована. Возможно, это получится у Xiaomi.


Выпуск подобной карты приведет не только к тому, что пользователь сможет полноценно пользоваться двумя симками и получит дополнительное пространство для хранения информации, но еще и упростит процедуру переноса данных при смене смартфона.


Напомним, что это лишь патент и нет гарантии, что он будет претворен в жизнь. На данном этапе компания лишь экспериментирует и ищет пути решения проблемы с хранением пользовательских данных.


Источник: ithome.com



Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Михаил Кирпика
Патент от сяоми? Понятно, расходимся...
20.02.2020 15:40
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Xiaomi нашла способ объединить SIM карту и карту памяти