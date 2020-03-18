Xiaomi не по зубам создание фирменных процессоров

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В один прекрасный момент Xiaomi вдруг решила, что пришло время самостоятельно обеспечивать себя компонентами для своих смартфонов. Также как Huawei и Samsung компания принялась разрабатывать свои процессоры. По задумке это должно было позволить получить больший контроль над тем, как взаимодействует аппаратная и программные составляющие, а также снизить зависимость от сторонних поставщиков.

Первая попытка сделать процессор для своего мобильного гаджета была предпринята в 2017 году. В это время компания выпустила чип под названием Surge S1, который установили в Xiaomi Mi 5C. Но первый «блин вышел комом» и процессор не оправдал ожидания производителя. В сети появились слухи, что несмотря на неудачу, компания намерена и дальше пробовать свои силы в создании фирменных чипов.

Но, похоже, что Surge S1 суждено стать единственной попыткой компании предложить свою аппаратную платформу. По слухам, у Xiaomi произошла смена приоритетов и она намерена сфокусировать свое внимание на прочих проектах, которые не так сложны и не так затратны, как создание собственного чипа. Сейчас акцент сделана на контроллер Bluetooth, радиочастотные модемы и прочие периферийные компоненты.

Кроме того, для Xiaomi крайне важно соблюдать баланс между разработкой конкурентного продукта и финансовой прибылью. Сейчас она не готова позволить себе инвестировать приличные суммы средств в такой долгосрочный и непростой процесс, как исследование и разработка чипов. А это может означать, что компания могла оставить идею стать производителем мобильных процессоров и готова поставить крест на этом проекте.

Источник: Gizmochina



