Xiaomi нужна Индия, миру нужны «индийские» смартфоны

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Xiaomi в числе первых начала уделять особенное внимание Индии, считая этот рынок одним из приоритетных и хорошей площадкой для увеличения продаж. Тут живет многомиллионная армия пользователей и за их лояльность стоит побороться. Но не только большим рынком сбыта интересна Индия для Xiaomi. Это еще и место для создания большой производственной площадки.





Так, на данный момент на территории этой страны располагается 7 фабрик Xiaomi, покрывающих 99% тех смартфонов, которые продаются в Индии. А помогают ей наладить производство такие сборочные гиганты, как Foxconn и Flex. На этом компания не намерена останавливаться и хочет, чтобы это азиатское государство стало крупнейшим ее производственным центром в будущем.









А сделал такое громкое заявление вице-президент компании и руководитель ее индийского подразделения Ману Кумар Джайн. Если задуманное воплотится в жизнь — смартфоны Xiaomi, созданные в Индии, пойдут на экспорт. На данном этапе производитель запустил пилотный проект, в рамках которого уже экспортирует такие смартфоны в Непал и Бангладеш.





Но не только мобильные устройства сходят с конвейеров заводов Xiaomi в Индии. Здесь налажено производство зарядных устройств, аккумуляторов и USB-кабелей, а также смарт-телевизоров, 85% которых продаются на этом же локальном рынке.





Источник: news.mydrivers.com







