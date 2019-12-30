Xiaomi объявила о выходе смарт-часов Watch Color

1524

Не так давно компания Xiaomi выпустила смарт-часы под собственной маркой. Похоже, что она взяла курс на расширение портфолио своих носимых гаджетов и анонсировала предстоящий выход новинки Xiaomi Watch Color.

Название устройства продиктовано тем, что оно получило сменные разноцветные ремешки, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам.

На данный момент — это ранний анонс и производитель не стал озвучивать характеристики гаджета. Он ограничился лишь сообщением, что в продажу Xiaomi Watch Color поступят уже 3 января.

Если слухи правдивы, то новинка является ничем иным, как братом-близнецом Huami Amazfit GTR. В таком случае это будут смарт-часы, оснащенные круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454х454 пикселя, модулем NFC, контроллером Bluetooth 5.0, GPS‑приемником, барометром и датчиком отслеживания частоты сердечных сокращений.

Емкость аккумулятора должна составить 410 мАч и корпус защищен от влаги для погружения в воду на глубину до 50 метров. Работать смарт-часы должны со смартфонами на базе Android 5 и выше, а также iOS 10 и выше.

Есть слухи, что компания также готовит к анонсу Xiaomi Watch Pro, которые в отличие от базовой версии предложат циферблат круглой формы.

Источник: toutiao.com



