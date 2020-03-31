Xiaomi отчиталась за 2019 год: она все больше продает и больше зарабатывает

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Сегодня Xiaomi Group отчиталась о результатах работы за четвертый квартал 2019 года и весь прошедший год. Новые рекорды, новые достижения. Так, по сравнению с 2018 годом доход компании увеличился на 17,7% и составил более 205 млрд юаней. Чистая прибыль за 2019 год равна 11,5 млрд юаней и годовой прирост составил 34,8%.

В четвертом квартале 2019 года выручка Xiaomi была на уровне 56,5 млрд юаней и это лучший квартальный результат компании за всю ее историю. Что касается чистой прибыли, то за последние три месяца прошлого года ей удалось заработать 2,3 млрд юаней.

Особенно Xiaomi акцентировала внимание на том, что ее доходы на глобальном рынке составили более $10 млрд. В прошлом году на разработки и исследования она направила 7,5 млрд юаней.

Поставки смартфонов за весь 2019 год составили 125 млн единиц и Xiaomi оказалась в четверке крупнейших производителей смартфонов в мире. Продажи мобильных устройств принесли в казну 122,1 млрд юаней и это 59,3% от общего дохода, полученного от разных направлений деятельности.

В 40 странах и регионах она входит в пятерку лучших компаний в сегменте смартфонов, а всего ее аппараты доступны в более чем 90 странах и регионах по миру. Свою лепту в рост популярности смартфонов внесла стратегия компании по разделению брендов Xiaomi и Redmi, а также переход на выпуск 5G смартфонов.

Отмечает компания и тот факт, что в 2019 году она поставила на рынок Китая более 10 млн смарт-телевизоров, а на глобальный рынок — 12,8 млн единиц. В итоге Xiaomi стала самым крупным производителем телевизоров на внутреннем рынке.

Количество активных пользователей MIUI составило 310 млн человек в месяц и это на 27,9% больше, чем годом ранее. Интернет-доход принес в казну технологического гиганта 19,8 млрд юаней и по сравнению с 2018 годом прирост равен 24,4%.

Xiaomi декларирует, что чистая рентабельность «железа» в 2019 году не превысила отметки в 1%. А это означает, что она держит свое обещание, что на своих аппаратных устройствах она не будет зарабатывать больше 5%.

Источник: mydrivers