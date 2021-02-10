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Xiaomi Pad 5 все же продолжит получать обновление

26.09.2023 52 0

ну хотя miui обновят

 

Стало известно, что линейка планшетов Xiaomi Pad 5, включающая в себя модели Pad 5, Pad 5 Pro 5G и Pad 5 Pro Wi-Fi, вскоре получит обновление прошивки MIUI 15, несмотря на слухи к тому, что Xiaomi больше не будет поддерживать эти девайсы. .

 

Xiaomi Pad 5 все же продолжит получать обновление – фото 1

 

По словам Xiaomi, MIUI 15 оптимизирует быстродействие, улучшит многозадачность и общую чувствительность системы. Тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что xiaomi не всегда оптимизирует свои устройства.

 

Xiaomi Pad 5 все же продолжит получать обновление – фото 2

 

Кажется, недовольство фанатов Xiaomi сработало и заставило обновить этот планшет до актуальной версии Miui for Pad. В то же время важно отметить, что обновление состоится на основе Android 13, а не более новой Android 14.

 

 

Источник - xiaomiui

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 26.09.2023
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Xiaomi Pad 5 все же продолжит получать обновление