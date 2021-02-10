Xiaomi Pad 5 все же продолжит получать обновление
26.09.2023 52 0
ну хотя miui обновят
Стало известно, что линейка планшетов Xiaomi Pad 5, включающая в себя модели Pad 5, Pad 5 Pro 5G и Pad 5 Pro Wi-Fi, вскоре получит обновление прошивки MIUI 15, несмотря на слухи к тому, что Xiaomi больше не будет поддерживать эти девайсы. .
По словам Xiaomi, MIUI 15 оптимизирует быстродействие, улучшит многозадачность и общую чувствительность системы. Тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что xiaomi не всегда оптимизирует свои устройства.
Кажется, недовольство фанатов Xiaomi сработало и заставило обновить этот планшет до актуальной версии Miui for Pad. В то же время важно отметить, что обновление состоится на основе Android 13, а не более новой Android 14.
Источник - xiaomiui
Дата публикации: 26.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
Последние ролики на YouTube