Xiaomi подняла планку мощности беспроводной зарядки до 40 Вт

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В сентябре прошлого года Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку Qi — Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт. Прошло полгода и сегодня производитель анонсировал новое поколение беспроводной зарядки на 40 Вт.





Декларируется, что с новым стандартном можно будет по беспроводу зарядить батарейку емкостью 4000 мАч от 0 до 100% всего за 40 минут, а 20 минут достаточно, чтобы восполнить ресурс аккумулятора на 57%.





Чтобы продемонстрировать возможности беспроводной быстрой зарядки, был снят ролик с Xiaomi Mi 10 Pro в главной роли. Смартфон установили на вертикальной док-станции и показали процесс зарядки. Так, по истечении 10 минут уровень заряда аккумулятора составил 30%, через 17 минут — 50%, 31 минуту — 80% и на полную зарядку ушло 40 минут.









Известно, что в процессе беспроводной зарядки смартфон нагревается больше обычного. Но Xiaomi заявляет, что ее разработка обеспечивает такой способ передачи энергии, который исключает перегрев устройства, а также обладает усовершенствованной системой защиты.





На данном этапе неизвестно, когда компания представит смартфон с поддержкой 40-ваттной беспроводной зарядки. По слухам, это может случиться во второй половине нынешнего года и эту технологию получит Xiaomi Mi Mix 4.









Источник: news.mydrivers.com







