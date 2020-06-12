Xiaomi показала два новых ноутбука. Опять хиты?

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Вчера Xiaomi представила два новых ультрабука: Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Это очень интересные устройства, предлагающие неплохие характеристики за очень привлекательную цену в стильном и минималистичном дизайне.

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Характеристики

Обе модели получили FHD IPS экраны с антибликовым покрытием и соотношением сторон 16:9. Horizon Edition получила более тонкие 3-миллиметровые по бокам и сверху. Это значит, что экран занимает 91% передней панели.

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Стандартный Mi NoteBook 14 имеет чуть большие рамки, что не мешает ему оставаться компактным и весить всего 1,5 КГ, это на 150 граммов больше Horizon Edition. Оба ноутбука получили стереодинамики и возможность открывать крышку одним пальцем.

В стандартной комплектации обычной версии используется процессор Intel Core i5-10210U 10-го поколения﻿ и Intel UHD 620 / Nvidia GeForce MX250 GPU﻿ на выбор. Horizon Edition получит более мощный Core i7-10510U и GeForce MX350. Объём оперативной и постоянной памяти одинаковый - 8 ГБ DDR4 ОЗУ и SSD на 256 / 512 ГБ.

Интерфейсов также достаточно много. ВЫ получаете два порта USB 3.1, один порт USB 2.0, разъём USB Type-C и HDMI. Присутствует 3,5мм вход для наушников и порт для зарядки. От одного заряда ноутбуки смогут проработать до 10 часов, а благодаря технологии fast charge зарядиться до 50% можно будет всего за 30 минут.

Ультрабуки интегрированы в экосистемы Xiaomi. Их можно будет разблокировать с помощью Mi Blaze Unlock, который позволяет не вводить пароль, если у вас есть Mi Band, а быстрая передача файлов со смартфонов Xiaomi будет возможна благодаря Mi Smart Share.

На устройствах уже предустановлена Windows 10 Home. После покупки бесплатно будет доступен месяц подписки Office 365.

Цена

За базовую версию ноутбука на 256 ГБ постоянной памяти просят $553, комплектация на 512 ГБ обойдётся в $593, модель с GeForce MX 250 стоит $633.

Horizon Edition стоит дороже. На версию с Core i5 установлена цена $625, а версия с Core i7 стоит $791. Старт продаж состоится 17 июня.

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Источник: gsmarena