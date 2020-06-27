Xiaomi поменяет аккумулятор на вашем старом смартфон почти забесплатно

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Вы помните пару лет назад разошелся крупный скандал, связанный с Apple? Компания была поймана на том, что специально снижала потенциал процессора своих «старичков». После длительного разбирательства, Apple признала, что действительно ухудшает работоспособность старых устройств, объясняя это заботой об изношенных аккумуляторах. После того, как пелена с глаз недовольных спала, компания предложила заменить аккумулятор за символическую сумму для любого желающего.





Наша любимая Xiaomi, как мы знаем, идет практически за каждым шагом американского гиганта. Похоже, китайская компания решила проблему своего «наставника превентивно. Совсем недавно в сети появилась официальная новость о том, что Xiaomi запускает программу замены батарей на старых аппаратах. Это очень правильная акция хотя бы даже потому, что найти оригинальный запасной аккумулятор, как правило, трудно, а иногда и невозможно. Да и не каждый ремонтник сможет адекватно установить батарейку.





Программа замены аккумулятора распространится на модели, выпущенные 4 года назад. Замена будет стоить всего 49 юаней (около $7), а в цену будет включена стоимость работы специалиста.

Xiaomi известны добротным качеством своей продукции, да и отличными характеристиками за минимальный прайс. Очень часто можно заметить тенденцию, что аппарат от Xiaomi все еще актуален после нескольких лет использования, а батарейка никуда не годится. С этой программой многие пользователи могут не менять свой привычный смартфон на новинку с аккумулятором посвежее. Правда, одна проблема – программа, пока что, действует только на территории Китая. Надеемся, что Xiaomi скоро выведет эту опцию и за пределы своей родины.





Источник: notebookcheck.com