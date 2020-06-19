Xiaomi попала в немилость. Индия готовится ограничить доступ к китайскому софту на территории страны

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Китай и Индия находятся на грани военного конфликта. Весь май на границе двух стран проходили стычки между военными. Главным камнем преткновения стали спорные территории, которые находятся на севере Кашмира и индийского штата Арчуначал-Прадеш. В рамках этого территориального спора, власти Индии решили нанести удар на поле программного обеспечения.

Санкционный список

Индийская разведка опубликовала перечень приложений, работу которых она рекомендует заблокировать на территории страны. В число потенциально опасных и «персон нон грата» вошли такие популярные утилиты, как TikTok, Weibo, WeChat, 360 Security и даже игра Clash of King. Всего предложено 52 приложения к блокировке и сам список уже одобрен Советом национальной безопасности Индии.

Xiaomi ждут большие проблемы

Стоит акцентировать внимание, что в список неугодных вдруг попали такие приложения Xiaomi как Mi Store, Mi Community и Mi Video call-Xiaomi. Они предназначены для продажи продуктов компании на территории Индии, а также служат площадкой для обратной связи. Почему именно Xiaomi оказалась в опале, неизвестно. Но если индийские спецслужбы доведут дело до конца и заблокируют все приложения, попавшие в санкционный список, то есть серьезные опасения, что такой шаг больно ударит по продажам и популярности продуктов Xiaomi.

Источник: androidauthority

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