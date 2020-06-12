Xiaomi пошла в разнос. Емкость Mi Power Bank растет

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Сейчас без проблем можно купить внешние аккумуляторы на 5 000 мАч, 10 000 мАч и даже 20 000 мАч. И в числе популярных «банок» — творения от компании Xiaomi. Она не только неустанно штампует уже полюбившиеся решения, но и выпускает новые. На этот раз она замахнулась на собственный рекорд и выпустила Xiaomi Mi Power Bank 3 на 30 000 мАч.

Хватит для всех

В продажу портативный аккумулятор поступит 18 июня на торговой площадке JD.com и оценили его всего в $24. Помимо огромной емкости, Xiaomi Mi Power Bank 3 еще интересен тем, что у него есть быстрая 18-ваттная зарядка. Тут имеется порт USB Type-C, два разъема USB-A и интерфейс microUSB.

«Малышом» аккумулятор точно не назовешь: габариты 154,5х72,3х38,9 мм, вес 657,9 грамм. Корпус выполнен из ABS-пластика и цветового разнообразия нет, только белая расцветка. На полную зарядку Xiaomi Mi Power Bank 3 уйдет 7,5 часа, и «дозаправка» будет происходить на мощности 24 Вт.

Предложили здесь и специальный щадящий режим зарядки малым током, который пригодится для подзарядки носимых гаджетов. А активировать его можно дважды нажав на отдельную кнопку на корпусе.

Источник: gizchina