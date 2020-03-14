Xiaomi представила обновленную версию Qin AI Assistant Pro с более мощным процессором

1031

В конце прошлого года компания Xiaomi выпустила AI Assistant Pro – маленький и необычный во всех смыслах смартфон от своего суббренда QIN. Спустя всего четыре месяца, QIN выпустила обновленную версию устройства с большим объемом памяти и улучшенным процессором.

Обновленный QIN AI Assistant Pro во многом похож на старую версию, за исключением процессора Unisoc SC9863A, внутренней памяти объемом 64 ГБ и 12 бесплатных приложений вместо Unisoc SC9832E, 32 ГБ ПЗУ и 6 бесплатных приложений, чем «радовала» предыдущая версия. Все остальные аспекты аппарата производитель решил оставить неизменными.





Напомним – QIN AI Assistant Pro красуется дисплеем размером 5,05 дюйма с разрешением 576 x 1440 и соотношением сторон 22:5:9. Аппарат весит всего 105 г, изготовлен из поликарбоната с максимальной толщиной 8,6 мм. На задней панели устройства расположена 5-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, а на правой стороне производитель установил кнопки управления громкостью, кнопку включения и отдельную кнопку вызова помощника XiaoAI, что актуально, как можно понять, для пользователей из Поднебесной. Устройство не имеет разъема для наушников 3,5 мм, но оснащено портом USB Type-C.





Что касается программного обеспечения, смартфон работает под управлением модифицированной версии Android 9.0 Pie Go Edition. Аппарат также поддерживает перевод в режиме реального времени на 62 языка, включая 36 с поддержкой голоса.

Устройство оценивается в 115 долларов.

﻿

Источник: MyDrivers.com