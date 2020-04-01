Xiaomi приготовила анонс 22 новинок на 3 апреля

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Если верить аналитикам IDC, Xiaomi пока не имеет равных на рынке носимой электроники в Китае. Как утверждает эта уважаемая аналитическая компания, Xiaomi стала лидером в этом сегменте рынка у себя на родине. Что касается мирового рынка, то здесь она занимает вторую строчку, уступая только Apple и обойдя Huawei, Samsung и Fitbit.

Всего за прошлый год в активе Xiaomi 41,7 млн поставленных носимых гаджетов, и она контролирует 12,4% доли рынка. А за период с 2014 по 2019 года компания сумела отгрузить более 100 млн единиц. Естественно, что данный успех не был бы возможным, если бы не успешная линейка фитнес-браслетов Mi Band.

Есть предположение, что компания готовит для своих поклонников большой сюрприз — анонс Xiaomi Mi Band 5. На 3 апреля назначена большая презентация, в рамках которой покажут 22 новых продукта. Среди них точно не будет смартфонов, а акцент сделают на продуктах от дочернего бренда Mijia, который 29 марта отметил 4 года своего существования.

А звездой ивента может стать Xiaomi Mi Band 5. Сделать подобное предположение, прежде всего, позволил тизер, возвещающий о предстоящем пресс-мероприятии. На переднем плане показан фитнес-браслет и многие посчитали, что ему и быть главным героем мероприятия.

Но это лишь предположение, тем более, что на самом плакате можно найти изображения смарт-часов, коробки от смартфона и прочих вещиц. У компании могут быть свои планы на эту презентацию. Тем более, что ранее глава компании Huami Technology, которая занимается производством фитнес-трекеров для Xiaomi, заявлял, что новое поколение носимого гаджета должно появиться ближе к концу 2020 года.

Источник: mydrivers