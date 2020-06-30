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Xiaomi продалжает радовать: очередная хитовая бюджетка получила долгожданное обновление

30.06.2020 1010 0

Сейчас Xiaomi активно работает над распространением новой версии своей фирменной оболочки MIUI —﻿﻿﻿ ﻿MIUI 12. Но в активе корпорации остались устройства, которые до сих пор работают на Android 9. В их числе и виновник сегодняшней новости, популярный смартфон, принадлежащий к одной из самых популярных линеек компании. 

 

Redmi 8

Redmi 8

 

Обновление получил дешёвый Redmi 8, который с момента своего появления на рынке работал под управлением обёрнутого в MIUI 11 девятого Android. Появившийся апдейт наконец-то позволит купившим смартфон людям воспользоваться частью фишек юбилейной версии «﻿зелёного робота»﻿, правда поколение MIUI пока не изменится. Да, хотя версия и Android новая, оболочка MIUI 12 на устройстве ещё не появилась. Конечно, это вопрос времени.

 

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Версия системы —﻿﻿﻿ ﻿11.0.1.0 QCNCNXM﻿, помимо ранее озвученного Android 10 она также содержит в себе июньское обновление безопасности и часто незаметные для простого пользователя исправления багов и улучшения производительности.

 

По традиции первыми обновиться смогут жители Поднебесной, после Android 10 смогут установить все остальные, в том числе читающие эту новость﻿ обладатели Redmi 8.

 

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Источник: gsmarena

Xiaomi Rdmi 8 Android 10 MIUI 11 MIUI 12
Автор: elders0n Дата публикации: 30.06.2020

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Xiaomi продолжает радовать: очередная хитовая бюджетка получила долгожданное обновление