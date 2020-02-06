Xiaomi проведет пресс-конференцию в один день с анонсом Samsung Galaxy S20. Но Xiaomi Mi 10 не ждите

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Xiaomi определенно выпустит флагманы серии Mi 10 и, судя по всему, онлайн-конференция действительно пройдет 13 февраля, а не 11 февраля как предсказывалось ранее. Эта дата примечательна тем, что именно в этот день состоится мероприятие Samsung Unpacked, центральными героями которой станут новые смартфоны.





Но и 11 февраля Xiaomi не оставит поклонников без сюрпризов. На этот день компания запланировала пресс-конференцию и пройдет она в Индии. Темой ее проведения станут новые продукты от суббренда Redmi.





Судя по тизеру, нас ждет премьера смартфона с двойной основной камерой и есть предположения, что это Redmi 9A. Ожидается, что эта модель станет конкурировать с Realme C3, который был представлен сегодня. По слухам, Redmi 9A также получит чип Helio G70 и емкую батарейку на 5000 мАч и в отличие от конкурента у него будет одно важное преимущество — поддержка быстрой 18-ваттной зарядки.





Помимо смартфона компания может показать внешний аккумулятор и есть вероятность, что он будет большой емкости и предложит технологию быстрой зарядки мощностью 27 Вт.





Источник: androidauthority.com







