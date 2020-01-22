Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi проводит опрос на тему, кого позвать на помощь создавать хорошие камеры в смартфонах

Xiaomi проводит опрос на тему, кого позвать на помощь создавать хорошие камеры в смартфонах

22.01.2020 1325 2

В последнее время Xiaomi всерьез взялась за фотовозможности своих устройств. Среди заметных успехов — попадание Xiaomi CC9 Pro в пятерку лидеров рейтинга DxOMark. Останавливаться на достигнутом компания не собирается и намерена вывести на качественно новый уровень камеры своих смартфонов.

Для этого Xiaomi хочет, чтобы в достижении намеченной цели ей помог кто-то из лидеров фоторынка, достигший успехов на ниве создания оборудования для фото- и видеосъемки.

 

Xiaomi проводит опрос на тему, кого позвать на помощь создавать хорошие камеры в смартфонах


Сегодня вице-президент компании Чанг Ченг организовал опрос на своей странице в сети Weibo. В нем он попросил фанатов проголосовать за ту компанию, с которой стоит сотрудничать Xiaomi в деле создания качественных мобильных камер. Выбирать предложено между тремя производителями: Canon, Nikon и Hasselblad. Есть и четвертый вариант — «Никто».


На момент написания материала, лидирует шведская компания Hasselblad, за которую проголосовало около 2000 респондентов. На втором месте идет Canon и за ним Nikon. Кстати, тысяча пользователей высказались за то, что компании не стоит с кем-либо сотрудничать из названых производителей.

Стоит напомнить, что это лишь опрос и он ни к чему не обязывает саму Xiaomi. Компания любит заигрывать с пользователями и, возможно, это один из способов привлечь внимание.


Источник: gizmochina.com



Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
fkn magic
хасель - хуясель.. Да эти далеко не топчик в мобильных камерах - достаточно на dji мавик посмотреть. лучше пусть своими силами делают.
22.01.2020 16:35
Ответить
Yunker Zorge
Еще нужно позвать кого нибудь делать нормальные прошивки официальные или легализовать кастомные
22.01.2020 15:02
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi проводит опрос на тему, кого позвать на помощь создавать хорошие камеры в смартфонах