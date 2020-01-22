Xiaomi проводит опрос на тему, кого позвать на помощь создавать хорошие камеры в смартфонах

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В последнее время Xiaomi всерьез взялась за фотовозможности своих устройств. Среди заметных успехов — попадание Xiaomi CC9 Pro в пятерку лидеров рейтинга DxOMark. Останавливаться на достигнутом компания не собирается и намерена вывести на качественно новый уровень камеры своих смартфонов.

Для этого Xiaomi хочет, чтобы в достижении намеченной цели ей помог кто-то из лидеров фоторынка, достигший успехов на ниве создания оборудования для фото- и видеосъемки.









Сегодня вице-президент компании Чанг Ченг организовал опрос на своей странице в сети Weibo. В нем он попросил фанатов проголосовать за ту компанию, с которой стоит сотрудничать Xiaomi в деле создания качественных мобильных камер. Выбирать предложено между тремя производителями: Canon, Nikon и Hasselblad. Есть и четвертый вариант — «Никто».





На момент написания материала, лидирует шведская компания Hasselblad, за которую проголосовало около 2000 респондентов. На втором месте идет Canon и за ним Nikon. Кстати, тысяча пользователей высказались за то, что компании не стоит с кем-либо сотрудничать из названых производителей.

Стоит напомнить, что это лишь опрос и он ни к чему не обязывает саму Xiaomi. Компания любит заигрывать с пользователями и, возможно, это один из способов привлечь внимание.





Источник: gizmochina.com







