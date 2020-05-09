Xiaomi, Samsung и OPPO вновь запускают производство на заводах в Индии

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В конце марта индийское правительство по примеру других государств решило ввести режим карантина. Почти 1,3 миллиарда жителей были вынуждены остаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Более того, несколько интернет-магазинов в стране продавали только самые необходимые товары. Теперь правительство начало медленно снимать ограничения.





OEM-производители смартфонов входят в число компаний, которые больше всего пострадали во время карантина. Это можно понять: они не могли продавать свой товар. По этой причине компании, имеющие контракты с местным производством, такие как Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung приостановили производство смартфонов. Наконец-то, совсем недавно они решили возобновить производство на развивающемся рынке.





Индийское подразделение Samsung выпустило заявление, подтверждающее, что производство смартфонов на ее фабрике в городе Нойда будет запущено в ограниченном объеме. Кроме того, компания Xiaomi подтвердила, что ее производственный партнер Foxconn возобновит работу на заводе в штате Андхра-Прадеш. Компания Oppo рассматривает такую возможность на своем заводе в той же Нойде. Тем временем, Vivo также подтвердила, что она возобновила работу и работает на 30% мощности на своей фабрике.

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В течение последних нескольких лет индийский рынок оставался одним из самых стабильных и прибыльных рынков для смартфоностроения. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции апрель стал одним из самых тяжелых месяцев для индийского рынка смартфонов за последнее время. По многим сообщениям, из страны практически не было отправок смартфонов. На данный момент прогнозы все еще неутешительны: в мае мы увидим слабый спрос, а второй квартал будет тяжелым для всей отрасли.﻿





Источник: The Next Web