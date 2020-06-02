Xiaomi сделала важное заявление о Mi Mix Alpha на Snapdragon 865

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Сегодня мы уже вспоминали о Xiaomi Mi Mix Alpha в связи с тем, что на просторах Китая нашелся предприимчивый делец, который решил подзаработать на продаже инженерного образца концептуального смартфона. Всего $700 и можно стать обладателем «мертвого» прототипа, который лишен аккумулятора, гибкой матрицы и еще ряда комплектующих.

Ожидания и реальность

На данный момент так и нет ясности, появится ли Xiaomi Mi Mix Alpha в продаже или ему так и уготована судьба демо-версии. Зато есть полная уверенность, что никакой усовершенствованной версии этого смартфона не существует и работы над ней не ведутся. Информацию о возможном выходе прокаченного варианта Xiaomi Mi Mix Alpha опроверг заместитель директора по маркетингу компании.

Напомним, что ранее в сети появились предсказания, что Xiaomi готовит к анонсу Mi Mix Alpha на базе Snapdragon 865. Они оказались лишь слухами далекими от реального положения дел.

Быть или не быть?

К сожалению, топ-менеджер Xiaomi так и не внес ясность, стоит ли ждать появление коммерческой версии Mi Mix Alpha, который был представлен еще осенью прошлого года. Но все больше крепнет уверенность, что аппарат так и не увидит свет и компания лишь преследовала цель создать информационный шум, показать, что она способна на новации.

Источник: mydrivers