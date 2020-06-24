Xiaomi скоро покажет новый 5G смартфон. Им может быть даже Redmi K40

506

Xioami скоро покажет новый 5G смартфон —﻿ его готовят под модельным номером Xiaomi M2006J10C﻿. Точной информации о названии устройства пока нет, но, скорее всего, это либо Redmi K40, либо Mi CC10.

Первые догадки начали появляться когда устройство сертифицировали в 3C, а теперь новинка появилась ещё и в MIIT.

Вся информация

Благодаря пройденной в 3C проверке мы знаем, что смартфон получит в комплекте 33 Вт зарядку, такую же, как в коробке Redmi K30 Pro. Полученная от MIIT информация подтверждает, что Redmi K30 или Mi CC10 будет работать в сетях 5G. Учитывая, что такой возможностью обладал ещё K30 информация не кажется сенсационной.

Согласно слухам, Redmi K40 не будет использовать процессор серии Snapdragon 8XX. Ранее некоторые считали, что нас всё-таки ждёт Snapdragon 775, но вместо него Qualcomm показала более дешёвый 690, который, вероятно, и будет установлен в смартфоне. Конечно, возможно Xiaomi решит использовать другой чип, на Snapdragon 690 пока кажется самым вероятным вариантом.



Кстати, если смартфон действительно окажется Redmi K40, на его презентации также могут показать и другие устройства серии. Скорее всего, нам стоит быть готовыми к появлению ещё и Redmi K40 Pro.