Где купить дешевле?

Xiaomi скоро покажет новый 5G смартфон. Им может быть даже Redmi K40

24.06.2020 506 1

Xioami скоро покажет новый 5G смартфон —﻿ его готовят под модельным номером Xiaomi M2006J10C﻿. Точной информации о названии устройства пока нет, но, скорее всего, это либо Redmi K40, либо Mi CC10.

 

Первые догадки начали появляться когда устройство сертифицировали в 3C, а теперь новинка появилась ещё и в MIIT.

 

Вся информация

Xiaomi Redmi

Благодаря пройденной в 3C проверке мы знаем, что смартфон получит в комплекте 33 Вт зарядку, такую же, как в коробке Redmi K30 Pro. Полученная от MIIT информация подтверждает, что Redmi K30 или Mi CC10 будет работать в сетях 5G. Учитывая, что такой возможностью обладал ещё K30 информация не кажется сенсационной. 

 

Согласно слухам, Redmi K40 не будет использовать процессор серии Snapdragon 8XX. Ранее некоторые считали, что нас всё-таки ждёт Snapdragon 775, но вместо него Qualcomm показала более дешёвый 690, который, вероятно, и будет установлен в смартфоне. Конечно, возможно Xiaomi решит использовать другой чип, на Snapdragon 690 пока кажется самым вероятным вариантом.


Кстати, если смартфон действительно окажется Redmi K40, на его презентации также могут показать и другие устройства серии. Скорее всего, нам стоит быть готовыми к появлению ещё и Redmi K40 Pro.

Xiaomi Redmi Redmi K40 Mi CC10
Автор: elders0n Дата публикации: 24.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Евгений Черемисин 1
Вот это мощь ума и аналитики. Вот так взять по серьезке строить прогноз о Snapdragon 690 в k40. И что интересно, никого не смущает, что в базовых смартфонах серии К компания ставит чипсеты snapdragon 700 серии. идет по нарастающей снап 730, потом снап 765. и вдруг с какой-то горы она теперь рванет вниз и установит чип 600 серии. вот это предсказание, вот это глыба ума и аналитики. прям удивили так удивили. спасибо, поржал
24.06.2020 11:18
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi скоро покажет новый 5G смартфон. Им может быть даже Redmi K40