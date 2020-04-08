Xiaomi троллила Huawei по указке Google? Или это ее затея?

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Не так давно мы сообщали о том, что Xiaomi не упустила возможность посмеяться над неудачами Huawei, в части того, что ее новые смартфоны отлучили от Google-сервисов. Речь шла о том, что на упаковке с глобальной версией Xiaomi Mi 10 Pro компания нанесла надпись, что смартфон предлагает «легкий доступ к приложениям Google, которыми вы пользуетесь чаще всего».









Возможно, мы поторопились с выводами и Xiaomi вовсе не собиралась троллить Huawei. Она вынуждена была нанести подобную надпись на коробку со смартфоном, а сделано это было по требованию Google.





По крайней мере, такую мысль донесла до пользователей сама Xiaomi. Так, в одном из микроблогов она заявила о том, что надпись о поддержке Google-сервисов на коробке устройств серии Mi 10 появилась потому, что наличие такого уведомления — требование Google.





По словам компании, соответствующий пункт есть в соглашении о сотрудничестве. Поскольку срок действия предыдущего договора недавно истек, Xiaomi вынуждена была заключить новое соглашение и по иронии судьбы стала первым производителем, который выпустил новые продукты, подпадающие под требования нового договора.





Ребята из ресурса Phonearena принялись проверять утверждение Xiaomi и не нашли ему подтверждения. Так, они утверждают, что в новых правилах контракта Google Mobile Services для Европы такого требования к оформлению упаковки нет, и единственное обязательное условие - сообщение «Powered by Android», которое должно отображаться при загрузке телефона.





После этого Xiaomi постаралась придать своему объяснению более обтекаемую и не столь категоричную форму, заявив, что коробка была оформлена в соответствии с рекомендациями Google, призванными помочь пользователям получать необходимую информацию о программном обеспечении устройства. Думаю, что не стоит объяснять, что есть разница между «требует» и «рекомендует».





Что же на самом деле стало предпосылкой для нанесения надписи «легкий доступ к приложениям Google, которые вы пользуетесь чаще всего», остается загадкой. Возможно, неудачный троллинг и широкий резонанс заставили Xiaomi «дать заднюю» и кивать в адрес Google, как инициатора этой затеи.





Но не исключено, что заявление о том, что предложения Google в части оформления упаковки носили рекомендательный характер, Xiaomi сделала лишь для того, чтобы не портить отношения с «корпорацией добра», которой могло не понравиться озвучивание истинных причин произошедшего.

Источник: phonearena







