Xiaomi: у нас есть свой план Б на случай санкций США

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Уже много сказано о торговой войне между США и Китаем, заложником которой стала Huawei. Белый дом обвиняет китайскую компанию в шпионаже и в качестве репрессивной меры внес ее в черный список, запретив американским компаниям предоставлять свои разработки и технологии для использования в китайских устройствах.

Периодически США дает послабления, но это отнюдь не означает прекращения давления на Поднебесную. Ни одна из китайских компаний не застрахована от того, что она не окажется на месте изгоя Huawei. А что если в список неблагонадежных попадет Xiaomi? Как в таком случае компания намерена решать проблемы, рассказал глобальный менеджер по продуктам Аби Го.

Удар по Xiaomi и превентивные меры на случай его нанесения





По ее словам, компания следит за ситуацией, и они не наблюдают никакого «эффекта заражения». На данный момент они плодотворно сотрудничают с целым рядом американских компаний, включая Qualcomm и Google. Но если что-то пойдет не так и будут попытки «перекрыть кислород» компании, у них есть план Б.

По словам Аби Го, компании не должны быть заложниками политики, но исключать ее влияние на бизнес нельзя. Поэтому сейчас Xiaomi инвестирует часть своих средств в отечественных производителей компонентов, в частности, приоритет отдан тем, что производят полупроводниковую продукцию.

Почему важна конкуренция и философия Xiaomi





Но что для Xiaomi важнее всяческих политических конфликтов — конкуренция на рынке. Именно она заставляет ее развиваться и двигаться вперед. «Наша стратегия — делать то, что мы хотим, и делать все возможное, чтобы достичь целей», — заявил глобальный менеджер по продуктам. А еще они хотят «предлагать привлекательные продукты по честным ценам».

По словам Аби Го, Xiaomi обладает уникальной индивидуальностью и ее философия — ставка на инновации. В числе примеров новаторских решений, топ-менеджер привел пятимодульную камеру с 108 Мп датчиком в Mi Note 10, а также Mi Mix Alpha с изогнутым дисплеем. На вопрос, когда концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha появится на мировом рынке, Аби Го заявила, что, вероятно, он появится тогда, когда его производство станет зрелым.

Источник: xataka

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