Xiaomi «убьет» 4G-версию Redmi K30

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Xiaomi среди тех, кто активно внедряет технологию 5G в своих смартфонах. Считается, что поддержка нового стандарта является признаком продвинутости производителя. Это одна из причин, почему Xiaomi стремится наводнить рынок 5G-смартфонами. В этой ситуации 4G-мобильники стали изгоями, и компания не так давно заявила о том, что проведет «чистку» рядов и уберет из модельного ряда аппараты стоимостью более $285 без поддержки сетей пятого поколения.





В число изгоев попал Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi CC9 Pro). К нему присоединится и 4G‑версия Redmi K30. Информацией об исключении из модельного ряда этого смартфона с широкой аудиторией поделился один из китайских инсайдеров.









Сообщил он и том, что 5G‑версия Redmi K30 в скором времени сбросит в цене и ее отправят в ценовую категорию до $300. Появится смартфон с поддержкой сетей пятого поколения и в линейке Redmi Note и его стоимость не должна превысить $211. Но о какой именно модели идет речь и как скоро она может дебютировать, сведений нет.





Не сообщает источник и о том, когда намерены свернуть продажи Redmi K30. Зато он заявил, что нас ждет рост ценников на смартaоны серии Mi MIX, которые теперь будут играть в ценовой категории от $705 до $986.





На ориентированность Xiaomi выпускать среднего и флагманского уровня аппараты совместимые с 5G, могут негативно отреагировать пользователи, проживающие в тех странах, где сети пятого поколения не запущены и их появление отдаленная перспектива.





Так, компания рискует растерять лояльную аудиторию пользователей на просторах постсоветского пространства, где пользователи могут не захотеть переплачивать за смартфоны с бесполезным 5G‑модемом.

Источник: cnmo







