Xiaomi выпустила бету Android 11 для двух своих смартфонов

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Меньше недели назад компания Xiaomi выпустила тизер, на котором анонсировала скорую возможность обновления до нового Android 11 сразу на трёх своих смартфонах. Сегодня компания исполнила обещание, ведь вы уже имеете возможность использовать новую версию Android на двух смартфонах Xiaomi.

Кто может обновиться?

Поставить Android 11 beta 1 может каждый владелец Xiaomi Mi 10 5G или Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Со всеми инструкциями можно ознакомиться на Mi-форуме, тред с обсуждением обычной версии доступен по этой ссылке, почитать про обновление для Mi 10 Pro 5G можно нажав сюда.



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Установить обновление сможет только продвинутый пользователь, ведь вам нужно предварительно разблокировать смартфон с помощью программы Mi Flash Tool. Подробнее про процесс установки можно почитать на форуме, все нужные ссылки уже даны выше.

Обратите внимание, что установка бета-версий любой прошивки всегда сопряжена с серьёзными рисками. Прежде всего помните, что вы можете потерять все свои данные, так что решившись на обновления обязательно сделайте резервную копию всех данных. Кроме того, бета не была бы бетой без багов. Так что будьте готовы к различным программным сбоям и другим неприятностям.

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Источник: Gsmarena