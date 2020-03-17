Xiaomi выпустила дезинфектор для смартфонов

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Пандемия коронавируса набирает обороты за пределами Китая, обыденная жизнь меняется исходя из эпидемиологической ситуации. В обществе не наблюдается паники и истерии, а также активно ведется разъяснительная работа среди населения, как свести риск инфицирования к минимуму.





Эксплуатацию смартфонов никто не отменял, но Samsung, Apple и другие компании ратуют за дезинфекцию устройств. Наверное, нужно приветствовать такие меры, ведь они направлены на борьбу с вирусами. Печется о здоровье пользователей и компания Xiaomi, которая в Китае предлагает услугу по дезинфекции устройств и выпустила в продажу специальный гаджет для стерилизации смартфонов и аксессуаров.









Заявленное время обработки — 30 секунд. Результат — уничтожение до 99,99% всех бактерий и вирусов, включая коронавирус. Сама процедура предельно проста. Внутрь гаджета помещается смартфон, застегивается на молнию «футляр» и для активации дезинфектора стоит лишь нажать кнопку включения.

Внутри устройства стоит аккумулятор, ресурса которого должно хватить на 70 процедур стерилизации. Важное преимущество над салфетками с различными растворами — дезинфекция разъемов и прочих труднодоступных мест. На скриншоте приводится перечень устройств, которые по своим габаритам вмещаются в «контейнер» для обработки.









Сейчас дезинфектор доступен по предзаказу за $57, а его обычная цена составляет $91. Что скажите, полезный гаджет или попытка заработать на истерии вокруг коронавируса?

Источник: gizmochina







