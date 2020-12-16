Xiaomi Mi 11 Pro Plus взорвет рынок, Samsung Galaxy A52 и A72 будут офигенными и новые фэйлы Apple

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Xiaomi Mi 11 Pro Plus удивит всех, Samsung покажут крутые Galaxy A52 и A72 и Apple кидает свои работников.

Как и всегда, по средам мы немного останавливаемся, чтобы собрать все самые главные инфоповоды в одном новостном ролике. А перед тем, как посмотреть его, предлагаем прочитать быстрый дайджест, чтобы зарядиться на большее количество полезной информации.

Для начала расскажем про готовящийся флагман от Xiaomi. До вчерашнего дня мы считали, что в линейке Mi 11 будет только два смартфона – собственно, Mi 11 и Mi 11 Pro. Однако, по словам известного инсайдера Digital Chat Station, нас ждет еще и третье устройство в линейке – Mi 11 Pro Plus. Информатор заявил, что этот смартфон не будет ничем отличаться от самых топовых смартфонов на рынке.

Это означает, что Xiaomi реализуют в нем 100-ваттную быструю зарядку по проводу, 50 Вт по беспроводу, в нем точно будет установлен лучший экран на рынке, а также впервые будет реализована влагозащита. Ждем официальной информации.

Samsung Galaxy A72﻿

Далее поговорим про новинки от Samsung. Компания готовится представить новые среднебюджетники Galaxy A72 и A52. По слухам, в первом устройстве Samsung реализуют оптическую стабилизацию, при этом не подняв стоимость смартфона. Но и это не всё – некоторые инсайдеры считают, что в блок камеры установят крутой телевик, а также смартфон сможет заряжаться по беспроводу.

Также мы узнали про появление его «младшего брата» - A52. По слухам, этот бюджетник порадует неплохим процессором – Snapdragon 720G – и адекватные камеры за свой ценник.

Погромы на заводе Apple﻿

Напоследок затронем тему очередных проблем Apple. Один из заводов Apple в Индии пострадал от рук рабочих – людям три месяца не платили зарплату и отказывались идти на какие-либо уступки. Рабочие не только устроили погром на заводе, но и украли несколько тысяч iPhone. Ущерб оценивается в 60 млн долларов.

Это и многое другое, как и всегда, ждет вас в новом выпуске. Приятного просмотра.