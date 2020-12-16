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Xiaomi Mi 11 Pro Plus взорвет рынок, Samsung Galaxy A52 и A72 будут офигенными и новые фэйлы Apple

16.12.2020 840 0

Xiaomi Mi 11 Pro Plus удивит всех, Samsung покажут крутые Galaxy A52 и A72 и Apple кидает свои работников.

 

Как и всегда, по средам мы немного останавливаемся, чтобы собрать все самые главные инфоповоды в одном новостном ролике. А перед тем, как посмотреть его, предлагаем прочитать быстрый дайджест, чтобы зарядиться на большее количество полезной информации.

 

Xiaomi Mi 11 Pro

 

Для начала расскажем про готовящийся флагман от Xiaomi. До вчерашнего дня мы считали, что в линейке Mi 11 будет только два смартфона – собственно, Mi 11 и Mi 11 Pro. Однако, по словам известного инсайдера Digital Chat Station, нас ждет еще и третье устройство в линейке – Mi 11 Pro Plus. Информатор заявил, что этот смартфон не будет ничем отличаться от самых топовых смартфонов на рынке.

 

Это означает, что Xiaomi реализуют в нем 100-ваттную быструю зарядку по проводу, 50 Вт по беспроводу, в нем точно будет установлен лучший экран на рынке, а также впервые будет реализована влагозащита. Ждем официальной информации.

 

Samsung Galaxy A72

 

Samsung Galaxy A72﻿

 

Далее поговорим про новинки от Samsung. Компания готовится представить новые среднебюджетники Galaxy A72 и A52. По слухам, в первом устройстве Samsung реализуют оптическую стабилизацию, при этом не подняв стоимость смартфона. Но и это не всё – некоторые инсайдеры считают, что в блок камеры установят крутой телевик, а также смартфон сможет заряжаться по беспроводу.

 

Также мы узнали про появление его «младшего брата» - A52. По слухам, этот бюджетник порадует неплохим процессором – Snapdragon 720G – и адекватные камеры за свой ценник.

 

Погромы на заводе Apple

 

Погромы на заводе Apple﻿

 

Напоследок затронем тему очередных проблем Apple. Один из заводов Apple в Индии пострадал от рук рабочих – людям три месяца не платили зарплату и отказывались идти на какие-либо уступки. Рабочие не только устроили погром на заводе, но и украли несколько тысяч iPhone. Ущерб оценивается в 60 млн долларов.

 

Это и многое другое, как и всегда, ждет вас в новом выпуске. Приятного просмотра.

 

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Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.12.2020

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Xiaomi Mi 11 Pro Plus взорвет рынок, Samsung Galaxy A52 и A72 будут офигенными и новые фэйлы Apple