Xiaomi Youpin собирает средства на мини-десктоп Ningmei CR100

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Несмотря на то, что сейчас в Китае выходные в честь Праздника Драконьих Лодок, компания Xiaomi продолжает трудиться. На своей краудфандинговой площадке YouPin она начала сбор средств на компьютер компактного форм-фактора Ningmei CR100.

Спецификации

Мини-десктоп заключен в корпус с габаритами 192х188х54 мм и весит всего 760 грамм. Внутри стоит аппаратная платформа Intel Celeron J4105 поколения Gemini Lake. В ее активе четыре процессорных ядра с пиковой частотой 2,5 ГГц и графический ускоритель Intel UHD 60. Имеется 8 Гб оперативной памяти и SSD на 256 Гб. При желании можно установить карту microSD.

В арсенале Ningmei CR100 интегрированная двуканальная аудиосистема и за отвод тепла отвечает система охлаждения. Предложены цифровой интерфейс HDMI, порты USB 3.0, USB Type-C, аналоговый разъем D-Sub, а также стандартные гнезда для микрофона и наушников.

Сейчас Ningmei CR100 предлагают по цене $198. Но это предложение актуально только до 30 июня, а дальше ценник составит $212.

Источник: mydrivers