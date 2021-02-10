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Xiaomi закрывает Mi, главная проблема iPhone 13, Samsung провалы и надежды

25.08.2021 647 0

За прошедшие дни мы узнали, что Яндекс внедрила фильтр спам-звонков, Sony продолжает жить в своем измерении и выпускает «доступные» устройства по неадекватно высокой цене, а дефицит комплектующих толкает ряд китайских компаний на сомнительную авантюру с покупкой контрафактных или бракованных чипов. Были и другие интересные новости, о которых мы расскажем в очередном дайджесте новостей.

 

Epic Games разворошил осиное гнездо и в ходе судебных разбирательств против Apple и Google показал, как много скелетов хранится в шкафу у компаний. Так, оказалось, что Google приплачивала некоторым разработчикам за то, чтобы их приложения были эксклюзивом Google Play.

 

Xiaomi закрывает Mi, главная проблема iPhone 13, Samsung провалы и надежды – фото 1

 

Samsung отметилась анонсом Galaxy A52s, запросив за него слишком много. Возможно, более адекватным будет прайс на Galaxy M52 5G. А еще компания отметилась странным троллингом покойного Стива Джобса.

 

Honor, которая еще не так давно была суббрендом, теперь сама стала материнской компанией. Oppo же представила свою линейку магнитных беспроводных устройств, а Vivo готовится показать фирменный чип обработки изображений.

 

Xiaomi закрывает Mi, главная проблема iPhone 13, Samsung провалы и надежды – фото 2

 

Официальных новостей от Apple не было, а вот инсайдеры рассказали о планах компании выпустить iMax mini, а также о том, когда же она может предложить в iPhone подэкранный сканер отпечатков пальцев.

 

Громкой новостью последних дней стал отказ Xiaomi от бренда Mi и, начиная с третьего квартала нынешнего года в названии устройств пропадет приставка Mi. Поговорим немного о том, какими будут будущие Xiaomi 12 и линейка XiaoMi 11T. А под конец вас ждет наша традиционная рубрика «Дичь». Там есть чему удивиться. Все подробности — на видео. Приятного просмотра!

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.08.2021

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Xiaomi закрывает Mi, главная проблема iPhone 13, Samsung провалы и надежды