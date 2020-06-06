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Xiaomi запатентовала Huawei Mate XS. Ну, почти

06.06.2020 767 3

Huawei Mate XS - один из самых продвинутых складных смартфонов на рынке, и Xiaomi тоже это прекрасно понимает. Видимо техногигант разрабатывает своё складное устройство, дизайн которого во многом будет строиться на разработках Huawei.

 

Складной смартфон Xiaomi

Xiaomi Foldable

 

На патенте мы видим устройство, экран которого разгибается слева на право. В разложенном состоянии смартфон имеет практически квадратную форму, а вот когда половина дисплея уведена назад, устройство не кажется слишком большим.

 

Край смартфона, к которому загибается экран заметно толще всех остальных. Это обусловлено тем, что в нём размещены камеры, вспышка, дополнительная кнопка и некоторые другие важные модули. Этот ход мы уже видели в смартфоне от Huawei, но Xiaomi уже давно доказала, что для неё это не имеет никакого значения.

 

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Однако пока все увиденные нами выше идеи остаются всего лишь патентом, который совсем не гарантирует, что устройство когда-нибудь действительно появится в продаже. Тем не менее, учитывая высокие цены на рынке, складной убийца флагманов от Xiaomi однозначно ждал бы успех.

 

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Источник: letsgodigital

Xiaomi Fold Mate XS Xiaomi Fold складной смартфон
Автор: elders0n Дата публикации: 06.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
INN
Компания ноль своих технологий разобрала соседа и "запатентовала" с микро изменением )))
06.06.2020 09:56
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elders0n
Ага, это забавно:)
06.06.2020 10:01
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Иван
Ничего забавного. Такой смартфон не выйдет. Посмотрите сколько патентов уже видели и многие из них не реализованы. Лучше смотреть на реальные продукты, а не патенты без шанса на реализацию.
06.06.2020 10:41
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Xiaomi запатентовала Huawei Mate XS. Ну, почти