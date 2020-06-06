Xiaomi запатентовала Huawei Mate XS. Ну, почти

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Huawei Mate XS - один из самых продвинутых складных смартфонов на рынке, и Xiaomi тоже это прекрасно понимает. Видимо техногигант разрабатывает своё складное устройство, дизайн которого во многом будет строиться на разработках Huawei.

Складной смартфон Xiaomi

На патенте мы видим устройство, экран которого разгибается слева на право. В разложенном состоянии смартфон имеет практически квадратную форму, а вот когда половина дисплея уведена назад, устройство не кажется слишком большим.

Край смартфона, к которому загибается экран заметно толще всех остальных. Это обусловлено тем, что в нём размещены камеры, вспышка, дополнительная кнопка и некоторые другие важные модули. Этот ход мы уже видели в смартфоне от Huawei, но Xiaomi уже давно доказала, что для неё это не имеет никакого значения.

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Однако пока все увиденные нами выше идеи остаются всего лишь патентом, который совсем не гарантирует, что устройство когда-нибудь действительно появится в продаже. Тем не менее, учитывая высокие цены на рынке, складной убийца флагманов от Xiaomi однозначно ждал бы успех.

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Источник: letsgodigital