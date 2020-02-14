Xiaomi запатентовала смартфон с двумя экранами

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Идея предложить два экрана в смартфоне не нова и периодически посещает умы инженеров компаний. Подобные устройства делали HTC, YotaPhone, LG, Meizu, Hisense, Nubia и Vivo. Но ни один из двухэкранных смартфонов так и не снискал большой популярности, широкой аудитории идея не зашла.





Несмотря на это, Xiaomi в числе тех, кто подумывает над тем, чтобы выпустить смартфон с двумя дисплеями и найти оригинальный функционал для дополнительной матрицы. Об этом сообщил сетевой информатор @_the_tech_guy, опубликовавший патентную документацию с эскизами оригинального мобильника.





В понимании инженеров Xiaomi, это должен быть аппарат, лицевая панель которого практически полностью отдана под главный экран. При этом здесь нет никаких вырезов и выемок для селфи-камеры. Со спины смартфон обладает крупным экраном, выше которого вынесены модули камер. Подобное исполнение мы уже видели в Vivo NEX Dual Display.









Стоит напомнить, что наличие патента абсолютно не означает, что компания обязательно займется его претворением в жизнь. Довольно часто перспективные разработки не реализовываются на практике. Как сложится судьба этой идеи, мы узнаем только исходя из тех устройств, которые компания выпустит в ближайшие пару лет.





Источник: twitter.com







